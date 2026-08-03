COLPO COMO: PRESO CHALOBAH – Il Como continua a essere uno dei grandi protagonisti del mercato estivo e piazza un colpo di assoluto prestigio. Il club lariano ha infatti definito l’acquisto di Trevoh Chalobah dal Chelsea per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, ai quali si aggiungono 6 milioni di bonus, regalando a Cesc Fabregas un rinforzo di livello internazionale per il reparto arretrato.

Il difensore inglese, classe 1999 e cresciuto nel settore giovanile dei Blues, arriva dopo aver maturato una significativa esperienza in Premier League e nelle competizioni europee. Su di lui c’era da tempo anche l’interesse dell’Inter, che aveva seguito il centrale nelle scorse settimane senza però riuscire ad affondare il colpo. Il Como, invece, ha accelerato nelle ultime ore, trovando l’intesa definitiva con il Chelsea e confermando ancora una volta la volontà della proprietà di investire in maniera importante per costruire una squadra sempre più competitiva.

Quello di Chalobah rappresenta l’ennesimo investimento di spessore di un mercato che sta cambiando il volto della formazione lariana, ormai considerata una delle società più ambiziose dell’intero panorama italiano.

“Con Chalobah il Como può seriamente competere per lo scudetto!”

Proprio il mercato del Como è stato al centro dell’intervento di Sandro Sabatini a Radio Radio Lo Sport. Il giornalista ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti della società, sottolineando il valore dell’operazione appena conclusa.

“Il Como fa delle cose da grande. Con Chalobah si candida sicuramente alla vittoria dello scudetto. Era nel mirino dell’Inter: i nerazzurri non li vedo rinforzati. Ha una fortuna alle spalle: a parte Como e Milan, nessuno si sta rinforzando come dovrebbe…“, ha dichiarato Sabatini.