NAPOLI, PAZZA IDEA DYBALA – In casa Roma, il momento che si vive sul calciomercato è di quelli spinosi sotto tanti punti di vista. Da un lato, c’è ancora la spada di Damocle del Fair Play Finanziario e la fatidica scadenza del 30 giugno, con l’assillo angosciante di plusvalenze ancora difficili da trovare. Dall’altro c’è la questione dei rinnovi di tutti quei senatori che Gasperini ha sottolineato più volte di voler tenere alla sua corte.

Con l’arrivo ufficiale di Tony D’Amico come nuovo DS, la società ha voluto ridefinire al ribasso alcune clausole degli accordi che erano stati trovati col precedente direttore, in particolare quelli relativi a Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Paulo Dybala e Gianluca Mancini. Questo, inevitabilmente, non ha fatto piacere né ai calciatori né ai loro entourage. Ma lo stato delle trattative non è uguale per tutti.

Mancini-Inter e Dybala-Napoli? Camelio: “Interessi confermati!”

Sul difensore centrale italiano, infatti, non è mai tramontato l’interesse dell’Inter di Chivu, che sotto la guida di Beppe Marotta sta cercando di dare una rinfrescata generale alla rosa, abbassando soprattutto l’età media. Ma né lui né Bryan Cristante sono in scadenza di contratto. E per quanto il loro procuratore Giuseppe Riso possa essersi stranito, la sensazione è che anche in virtù del suo rapporto personale con D’Amico, e di quello dei calciatori con la piazza, presto o tardi si troverà una soluzione per arrivare a un nuovo accordo.

Discorso leggermente diverso per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, i cui contratti scadono effettivamente il prossimo 30 giugno. Sul numero 7 sono sempre state insistenti le sirene della Premier League, in particolare sponda Tottenham. Secondo quanto raccolto e rivelato in diretta da Ilario Di Giovambattista ed Enrico Camelio, è da smentire ogni voce di incontro a Trigoria fra il giocatore e la Roma nelle ultime ore. Questo non vuol dire che il giocatore andrà sicuramente via, ma si è ancora assolutamente alla ricerca di un accordo.

Per quanto riguarda Dybala, invece, l’interesse del Napoli è ancora più concreto, grazie anche al lavoro del suo entourage, che lo ha proposto al club partenopeo. La Joya e i suoi agenti vorrebbero una quota di stipendio fisso più alta rispetto a quanto proposto dalla Roma, che invece punterebbe più su una soluzione proporzionale al numero delle presenze dell’argentino.

Mossa per spronare i capitolini a cedere alle loro richieste? Sicuramente è una possibilità da non escludere. Ma sì, il Napoli è comunque una possibilità concreta per il futuro del 21 giallorosso. E nei prossimi giorni è lecito aspettarsi delle novità importanti su tutti i fronti più caldi in casa Roma.

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