Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’attaccante argentino: ecco dove giocherà l’anno prossimo.

Il futuro di Paulo Dybala resta avvolto nel mistero. L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno, non ha ancora rinnovato e ora il suo nome è finito sul taccuino di altre due big di Serie A: la Juve che spinge per riportarlo in bianconero e il Napoli con il nuovo allenatore Max Allegri che è un suo grandissimo estimatore.

A fare chiarezza sul futuro della Joya ci pensa ora la giornalista Fabiana Della Valle che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del podcast ‘Il Blitz’ su gazzetta.it: “Il rinnovo di Dybala con la Roma non è ancora chiuso, visto che i giallorossi mettono sul piatto 2,5 più bonus mentre l’argentino ne chiede 3 con un’opzione per l’anno successivo. Il calciatore piace alla Juventus e a Spalletti e si è mosso anche il Napoli, ma ci tengo a specificare che Dybala ha chiarito a tutti che la priorità è la Roma e che vorrebbe chiudere la carriera nella Capitale”.

Dybala, dunque, non ha dubbi: vuole continuare a indossare la casacca della Roma che, a questo punto, deve accelerare se vuole evitare spiacevoli sorprese.