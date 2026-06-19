Non bastavano le pressioni sportive e le aspettative che accompagnano il cammino del Brasile. Alla vigilia della sfida contro Haiti, una vicenda extracalcistica rischia infatti di alimentare ulteriormente le tensioni attorno alla Seleção. Al centro delle indiscrezioni c’è Samir Xaud, presidente della Federcalcio brasiliana, finito sotto i riflettori per una presunta relazione extraconiugale e, soprattutto, per il possibile utilizzo improprio di fondi federali.

Secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni giornalistiche, Xaud avrebbe soggiornato tra il 2 e il 10 giugno in un hotel di New York insieme a una donna indicata come sua amante. Un episodio che, sul piano personale, riguarderebbe esclusivamente la sua sfera privata. A suscitare polemiche, tuttavia, sarebbe il fatto che alcune delle spese sostenute durante il soggiorno sarebbero state pagate utilizzando la carta di credito della Federazione calcistica brasiliana.

Le accuse, qualora confermate, aprirebbero interrogativi ben più ampi sulla gestione delle risorse dell’organismo federale e sull’opportunità di impiegare strumenti istituzionali per finalità estranee all’attività sportiva. Un dettaglio che sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media brasiliani, già molto critici nei confronti della governance del calcio nazionale.

A rendere ancora più curiosa la vicenda è la tempistica degli eventi. Secondo le indiscrezioni, la donna avrebbe lasciato l’hotel l’11 giugno, appena un giorno dopo la conclusione del soggiorno e in concomitanza con l’arrivo della moglie del presidente, Natalia Lopes Xaud.

Lo scandalo arriva in un momento particolarmente delicato per il calcio brasiliano. Mentre il commissario tecnico Carlo Ancelotti è concentrato esclusivamente sul campo e sulla necessità di ottenere risultati convincenti, le vicende che coinvolgono i vertici federali rischiano di distogliere l’attenzione dall’attualità sportiva e di gettare nuove ombre sull’immagine della federazione più titolata del mondo.

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