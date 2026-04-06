L’Inter torna a correre e lo fa con una prestazione travolgente: 5-2 alla Roma e un segnale fortissimo al campionato. Ma se la doppietta di Lautaro e la connessione con Thuram hanno riacceso i nerazzurri, è la perla di Calhanoglu a prendersi la scena e a incendiare San Siro.

La partita si accende subito con il ritorno al gol di Lautaro dopo appena un minuto, ma la Roma ha la forza di reagire e trova il pari con Mancini, riportando il match in equilibrio. I giallorossi prendono fiducia, spingono sulle fasce e mettono in difficoltà l’Inter, che sembra sul punto di andare all’intervallo tra dubbi e tensioni.

Poi, all’improvviso, arriva la giocata che cambia tutto. Allo scadere del primo tempo, Calhanoglu alza la testa da distanza siderale, vede Svilar fuori posizione e lascia partire un destro violentissimo. Il pallone viaggia veloce, carico di potenza e traiettoria, e si infila in rete scatenando l’esplosione di San Siro. Un gol da urlo, non solo per la bellezza del gesto tecnico, ma per il peso specifico: è la rete che spezza l’equilibrio e manda la Roma al tappeto proprio nel momento migliore.

Da lì in avanti è un monologo nerazzurro. Nella ripresa l’Inter rientra con ferocia, domina in lungo e in largo e dilaga: ancora Lautaro su assist di Thuram, poi lo stesso francese di testa e infine Barella a chiudere i conti. La Roma crolla, incapace di reagire dopo il colpo subito a fine primo tempo.

Il 5-2 finale racconta di una squadra ritrovata, trascinata dai suoi uomini simbolo. Ma è quella firma da lontanissimo di Calhanoglu a restare negli occhi: un lampo improvviso, potente, decisivo. Il gol che ha cambiato la partita e fatto esultare un Giuseppe Meazza coperto interamente di nerazzurro.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT