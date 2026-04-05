La Roma perde male in casa dell’Inter, dopo un bel primo tempo frana a inizio ripresa, incapace di sostenere gli attaccanti dell’Inter. Decisivo il ritorno di Lautaro Martinez, che con una doppietta ha spostato le sorti della partita. Finisce 5 a 2, il commento del Pres. Luigi Ferrajolo: “Una vergogna perdere con l’Inter 5 a 2, si può perdere con l’Inter, è probabile che tu perda con l’Inter, ma il secondo tempo è stato vergognoso. Gasperini non gode di immunità, come abbiamo criticato i giocatori possiamo criticare anche lui. Mettere la difesa alta contro quegli attaccanti non si può fare, ne hanno fatti 5 di gol ma potevano farne molti di più.

Quando la partita prende quell’andazzo tu non puoi continuare a fare il calcio che hai in testa, una difesa che da tante partite prende tanti gol ti deve portare a un ripensamento. La Roma ha preso dei gol assurdi, ma quando mai si è vista una cosa così? Un atteggiamento di scarsa duttilità, un atteggiamento che rivela cocciutaggine. Se certe cose non vanno contro la prima della classe devi rimediare, seno è inutile che l’allenatore sia in panchina. Lasciare l’uno contro uno non si può, sappiamo che il contropiede dell’Inter è micidiale.