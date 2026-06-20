Colpo di scena in vista dei Championships 2026: i tifosi del campionissimo azzurro adesso tremano.

Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio di Wimbledon, che di disputerà dal 29 giugno al 12 luglio sui campi in erba di Londra. C’è grande attesa soprattutto per quello che riuscirà a fare Jannik Sinner, reduce dal malore accusato al Roland Garros e dalla clamorosa eliminazione contro Cerundolo nel match valido per il secondo turno. Il campione di San Candido proverà a calare il bis dopo il trionfo di dodici mese fa.

A lanciare l’allarme però è adesso il commentatore tecnico di ‘Eurosport’, Guido Monaco, nel corso dell’ultima puntata di ‘Tennismania’, in onda sul canale Youtube di OA Sport: “Quello che è accaduto a Sinner a Parigi non è normale e non ricordo che sia già successa una cosa simile anche per il punteggio in cui è maturata. Credo che ci sia un problema di timore non legato alla preparazione o al caldo. Non è una cosa normale e sinceramente non so se le analisi del San Raffaele fossero previste davvero. Per me è qualcosa che si porta dietro a livello mentale. Temo che Jannik sia entrato in un tunnel psicologico nel quale alcuni problemi fisici fa fatica a gestirli”.