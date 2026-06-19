“Ora basta: non è vero che in democrazia si tollera il crimine” ▷ Lo sfogo di Michetti in diretta

“Mentalmente sono nettamente contrario alla dittatura, però l’Italia di oggi a me non mi fa stare tranquillo“. Chi parla è un ascoltatore di 73 anni: esce di casa di mattina presto, rientra nel tardo pomeriggio, paga le tasse, ogni tanto si concede una cena fuori con la famiglia. Eppure non riesce a stare tranquillo. “Io vorrei star tranquillo per i miei figli, le mie nipoti. Chi è che fa star tranquillo a me?“. La telefonata ha acceso un dibattito sullo stato di salute del Paese. Un’Italia in cui il cittadino onesto si sente sempre più abbandonato e privo di certezze.

È la denuncia che fotografa meglio di qualsiasi sondaggio lo stato d’animo dell’italiano medio. Non un estremista, ma un lavoratore che si interroga ad alta voce perché il suo Paese non riesce più a garantirgli i diritti essenziali. Una domanda che, nel pieno del dibattito nazionale su sicurezza urbana e tenuta dello Stato di diritto, suona come un campanello d’allarme difficile da ignorare.

A raccogliere la denuncia in diretta è stato Enrico Michetti, che ha rovesciato il problema: non è la democrazia a fallire, ma chi dovrebbe incarnarla. Come dice Michetti in diretta: “Sai perché c’è Vannacci? Perché la democrazia non fa la democrazia. Se la democrazia facesse la democrazia, non ci sarebbe spazio per questo. Perché non è vero che la democrazia tollera il crimine“. La diagnosi di Michetti è netta. I cardini fondamentali dello Stato di diritto — certezza della pena, tutela del cittadino, contrasto allo sfruttamento — sono stati progressivamente svuotati da una politica che si è piegata agli interessi economici invece di regolarli. “Se la politica è subordinata agli interessi lucrativi dell’economia, anzi diventa strumento di questi”, il sistema smette di funzionare per tutti. “Né la sinistra fa la sinistra, né la destra fa la destra. E la democrazia, senza quei pilastri, non regge”.