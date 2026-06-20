La Lazio vuole Zaniolo, Agresti: “Gattuso lo stima, per la Nazionale hanno pesato i rapporti con altri calciatori”

La Lazo vuole rafforzare la squadra con una operazione non troppo onerosa, 15 milioni potrebbero bastare per riportare Zaniolo nella capitale, ma sulla sponda biancoceleste. La notizia con il titolo “Pazza Idea Lazio, ci prova con Zaniolo” è della Gazzetta dello Sport. L’attaccante è finito al centro di una vicenda delicata con l’Udinese, che potrebbe trasformarlo in una vera occasione di mercato per diverse squadre italiane. Tra queste c’è anche la Lazio, interessata a rinforzare il reparto offensivo con un profilo di qualità, fisicità e fantasia. Secondo quanto raccontato da Stefano Agresti, la situazione tra Zaniolo e l’Udinese non sarebbe delle più serene. Il giocatore è stato riscattato dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, ma il suo entourage sostiene che il club friulano non avrebbe mantenuto una promessa legata all’adeguamento dell’ingaggio.

Zaniolo, infatti, percepirebbe attualmente circa 1,2 milioni di euro, una cifra che il giocatore si aspettava venisse rivista dopo il riscatto. Da qui la tensione. L’Udinese, almeno per il momento, non avrebbe fatto passi avanti sul rinnovo o sull’aumento dello stipendio, aprendo così alla possibilità di una cessione. La valutazione del giocatore potrebbe aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro, cifra che renderebbe l’operazione interessante per la Lazio, soprattutto se confrontata con il valore tecnico del calciatore. Il nome di Zaniolo avrebbe anche il gradimento di Gennaro Gattuso, che cerca rinforzi offensivi capaci di portare gol, potenza e soluzioni diverse negli ultimi metri. La Lazio ha bisogno di aumentare il peso specifico del proprio attacco: Zaniolo non è un centravanti puro, ma può agire da seconda punta, da esterno offensivo o anche da riferimento avanzato in determinate situazioni tattiche, soprattutto in un 4-2-3-1.