Lazio in finale, Orsi show in diretta ▷ “L’arbitro? Vergogna, io con voi non parlo più!”

La Lazio stacca il pass per la finale di Coppa Italia dopo una gara poco brillante contro l’Atalanta. Il match è stato a lungo equilibrato e povero di occasioni nitide, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi.

Le emozioni più intense si sono concentrate negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. All’85′, Romagnoli ha sbloccato il risultato portando avanti i biancocelesti, ma la risposta dell’Atalanta è stata immediata: due minuti più tardi Pasalic ha ristabilito la parità. Nel recupero, Scamacca è andato vicino al gol colpendo una traversa che avrebbe potuto cambiare il destino della partita.

A far discutere sono stati soprattutto due episodi legati a reti annullate all’Atalanta. Nel secondo caso, la decisione è apparsa piuttosto evidente per una posizione di fuorigioco di Zappacosta. Più controverso invece il primo episodio. Al 61′, Ederson aveva trovato il vantaggio, ma dopo un controllo al VAR e la revisione al monitor, l’arbitro Colombo ha annullato per un fallo ritenuto irregolare di Krstovic su Motta. Un contatto che ha sollevato molte perplessità, giudicato da alcuni come un intervento al limite ma non chiaramente falloso.

Alla fine, la sfida si è risolta ai calci di rigore. Protagonista assoluto Motta, decisivo con quattro parate consecutive, un risultato raro che ha permesso alla Lazio di conquistare l’accesso alla finale.

Lazio, Orsi show contro Pruzzo e Salomone: “Non voglio più parlarvi, fatevi un esame di coscienza!”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Nando Orsi ha criticato apertamente Roberto Pruzzo e Luigi Salomone, accusandoli di aver posto troppa attenzione sulle decisioni arbitrali invece di valorizzare la prova offerta dalla Lazio.

Secondo l’ex portiere, la direzione di gara di Colombo è stata complessivamente positiva e non merita le polemiche emerse nel dibattito. Orsi ha sottolineato come, a suo avviso, il focus dovrebbe essere sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia e sulla prestazione della squadra, piuttosto che sul metro arbitrale adottato durante la partita.

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