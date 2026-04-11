Attenzione a questa truffa realizzata con l’intelligenza artificiale e personaggi famosi per promuovere falsi guadagni.

Ci risiamo. Come già accaduto in passato, nelle ultime ore sta circolando un video deepfake che riproduce la voce della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si tratta chiaramente di una truffa del trading online, che mira ad adescare le vittime promuovendo piattaforme di investimento fasulle e promettendo guadagni sicuri ed elevati.

“Una vera e propria rivoluzione tecnologica che passerà alla storia e che senza dubbio vi aiuterà a guadagnare denaro. Attualmente la piattaforma è utilizzata da oltre 50mila italiani. Ognuno di loro guadagna più di 40mila euro al mese. Non perdete questa opportunità e registratevi sul sito ufficiale”, questo il messaggio contenuto nel filmato di circa 20 secondi mostrato da Fabio Duranti in diretta.

Il fondatore di ‘Radio Radio‘ e ‘Radio Radio TV‘ ha poi rincarato la dose: “Non è Giorgia Meloni, non è lei. Attenzione, è un fake. Oggi le macchine fanno questa roba, non vi fidate più. Ma neanche se ci fosse il video. Abbiamo visto un messaggio assurdo che non è plausibile e, dunque, dobbiamo difenderci. Le persone devono capire che è il momento di difendersi, rivalutando i media tradizionali come Radio Radio e altri che sono veri. C’è un nome e un cognome, c’è una realtà”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si pone Alberto Contri, docente di Comunicazione Sociale: “Queste truffe sono all’ordine del giorno. Ci sono andati di mezzo anche alcuni medici famosi che sono stati rappresentati come propagandisti di chissà quale farmaco meraviglioso. Sono collegati a server in Romania o altrove e non si riesce a perseguirli. Il mondo è pieno purtroppo. Nel momento in cui non si crede più a niente, si finisce così per credere a tutto”. Ecco infine l’analisi dell’avvocato Renate Holzeisen: “Dato che i fake vengono creati dai governanti, anche giuridicamente è assai difficile dominare questa situazione. La tecnologia rende possibile queste cose che soltanto gli esperti poi riescono a smascherare. È una situazione nuova che deve trovare la sua soluzione. Le soluzioni ci sarebbero se potessimo confidare nelle istituzioni”.