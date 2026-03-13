VIDEO | BOLOGNA-ROMA, PELLEGRINI SEGNA IL PAREGGIO E IL SETTORE OSPITI ESPLODE – Sono stati quasi un migliaio i tifosi della Roma non residenti nella capitale a seguire i giallorossi in trasferta al Dall’Ara. Un numero più che dignitoso, ammirevole anzi, considerando tutte le limitazioni imposte dal Ministero dell’Interno e l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive.

Parliamoci chiaro, non è stata un match eccezionale dal punto di vista dello spettacolo tecnico. Lo stesso allenatore della Roma, Gasperini, nel post-partita ha parlato di “calcio-rugby”. Definizione azzeccata e ironica, che descrive perfettamente la “sporcizia” agonistica che ha contraddistinto l’incontro fra le due squadre.

Alla fine, specie a freddo e col senno del poi, l’1-1 è un risultato giusto. Il Bologna ha creato forse qualche pericolo in più, ma la Roma è stata brava a rimanere sul pezzo nonostante le numerose assenze; e grazie alle prodezze del suo portiere Svilar (oltre al gol decisivo di Pellegrini).

Se invece si sposta lo sguardo sugli spalti, non c’è dubbio: anche ieri si è assistito a uno spettacolo bellissimo! I padroni di casa hanno potuto godere di un sostegno caloroso e molto “rumoroso” da parte dei 25.000 tifosi rossoblù. Dall’altra parte, i comunque numerosi romanisti (nonostante tutto) si sono fatti sentire per tutta la partita, esplodendo letteralmente di gioia al gol del pareggio del capitano “emerito” Pellegrini.

E quando segni esploderà il settore…“, promessa mantenuta: anche stavolta.

GUARDA IL VIDEO COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT