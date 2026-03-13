VIDEO | BOLOGNA-ROMA, PELLEGRINI SEGNA IL PAREGGIO E IL SETTORE OSPITI ESPLODE – Sono stati quasi un migliaio i tifosi della Roma non residenti nella capitale a seguire i giallorossi in trasferta al Dall’Ara. Un numero più che dignitoso, ammirevole anzi, considerando tutte le limitazioni imposte dal Ministero dell’Interno e l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive.

Parliamoci chiaro, non è stata un match eccezionale dal punto di vista dello spettacolo tecnico. Lo stesso allenatore della Roma, Gasperini, nel post-partita ha parlato di “calcio-rugby”. Definizione azzeccata e ironica, che descrive perfettamente la “sporcizia” agonistica che ha contraddistinto l’incontro fra le due squadre.

Alla fine, specie a freddo e col senno del poi, l’1-1 è un risultato giusto. Il Bologna ha creato forse qualche pericolo in più, ma la Roma è stata brava a rimanere sul pezzo nonostante le numerose assenze; e grazie alle prodezze del suo portiere Svilar (oltre al gol decisivo di Pellegrini).

Se invece si sposta lo sguardo sugli spalti, non c’è dubbio: anche ieri si è assistito a uno spettacolo bellissimo! I padroni di casa hanno potuto godere di un sostegno caloroso e molto “rumoroso” da parte dei 25.000 tifosi rossoblù. Dall’altra parte, i comunque numerosi romanisti (nonostante tutto) si sono fatti sentire per tutta la partita, esplodendo letteralmente di gioia al gol del pareggio del capitano “emerito” Pellegrini.

“E quando segni esploderà il settore…“, promessa mantenuta: anche stavolta.

