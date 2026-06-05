La proposta esplosiva: “Silvio Baldini rimanga CT della Nazionale! Gli altri che hanno fatto?”

Il debutto di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore contro il Lussemburgo potrebbe non essere stato soltanto una parentesi. A lanciare una proposta destinata a far discutere è stata Martina Santoro in diretta su Lavori in Corso, intervenendo sul tema del futuro dell’Italia.

Mentre la FIGC continua a lavorare alla scelta del nuovo commissario tecnico dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso e il terremoto istituzionale seguito all’ennesima mancata qualificazione mondiale, l’ex calciatrice ha avanzato una posizione netta e controcorrente.

“Silvio Baldini rimanga CT della Nazionale! Gli altri prima di lui che hanno fatto?“, ha dichiarato in diretta, aprendo il dibattito sul possibile futuro del tecnico toscano.

Una presa di posizione che arriva dopo la prima uscita dell’allenatore di Massa alla guida degli Azzurri. Nominato commissario tecnico ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, Baldini ha subito impresso il proprio marchio alla Nazionale, puntando su un gruppo giovane e lanciando messaggi forti sullo stato del calcio italiano.

Nonostante lui stesso abbia più volte ribadito di non considerarsi il candidato ideale per un incarico stabile — “Non ho il curriculum per fare il CT dell’Italia” aveva dichiarato — la sua gestione ha raccolto apprezzamenti per il coraggio delle scelte e per la volontà di valorizzare i talenti provenienti dal settore giovanile.

Da qui la riflessione lanciata da Martina Santoro: se negli ultimi anni i risultati ottenuti dalla Nazionale sono stati deludenti, con tre qualificazioni mondiali consecutive fallite, perché non dare continuità a un tecnico che sta provando a cambiare approccio?

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