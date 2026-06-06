Il rapporto tra la tifoseria organizzata della Lazio e la presidenza di Claudio Lotito è arrivato al punto di rottura. Con un comunicato i gruppi della Curva Nord hanno annunciato una protesta senza precedenti: nessun abbonamento. La decisione rappresenta uno degli atti di contestazione più forti degli ultimi anni nel panorama calcistico italiano. I tifosi hanno scelto di rinunciare collettivamente alle tessere stagionali per le gare casalinghe di Serie A.

Nel comunicato, i gruppi organizzati hanno spiegato che continueranno comunque a sostenere la squadra nei derby contro la Roma, sia in casa sia in trasferta, e in tutte le gare esterne della stagione. Particolare attenzione viene riservata anche al nuovo allenatore Gennaro Gattuso, che i tifosi intendono sostenere nonostante il clima di forte tensione attorno alla società. La contestazione non si fermerà allo stadio. Tra le misure annunciate figurano la disdetta in massa degli abbonamenti alle piattaforme televisive a pagamento, con l’obiettivo di amplificare l’impatto economico della protesta, e il boicottaggio di sponsor e partner commerciali considerati vicini alla presidenza Lotito.

Alessandro Vocalelli è lapidario: “Adesso Lotito non può fare più niente. Fino a ieri, all’altro ieri, poteva tentare un all-in, ma ormai è troppo tardi. La questione non è solo di risultati sportivi, si è capito anche questo troppo tardi. Bastava andare tra la gente per capire quanto fosse diffusa e stratificata la protesta.”

Franco Melli si interroga sull’efficacia della protesta dei tifosi: “Mi chiedo quale possa essere la via d’uscita. Quello che stanno facendo i tifosi è epocale, ma lo è solo per noi. Nessuna TV ne sta parlando. Se fai uno sciopero che non sortisce effetti devi cambiare qualcosa”

Salomone: “Sono sempre stato convinto che la Lazio fosse ridotta come il Titanic, dal punto di vista sportivo e di quello dell’ambiente. Anche se la Lazio avesse vinto la coppa Italia, non sarebbe cambiato niente. Il rapporto di fiducia si è degradato e oggi in me c’è una grande tristezza”.