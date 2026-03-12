In Europa League Bologna e Roma si spartiscono i meriti con un pareggio che non fa male a nessuno. Sussulti da entrambe le parti, la Roma in situazione d’emergenza riesce a equilibrare con un gol di Pellegrini l’iniziale vantaggio degli emiliani siglato da Bernardeschi.
“Per l’attuale situazione d’emergenza della Roma questo è un risultato d’oro. Malen si riconferma un osso in gola per tutte le squadre che lo incrociano. Zaragoza non pervenuto se non per una ciabattata che poteva essere il vantaggio della Roma”
Ascolta la reazione ‘A Botta Calda’ di Roberto Pruzzo ed Enrico Camelio QUI
Bologna – Roma, Pruzzo e Camelio ‘A Botta Calda’ ▷ “Pareggio ottimo, Malen un osso in gola per tutti”
In Europa League Bologna e Roma si spartiscono i meriti con un pareggio che non fa male a nessuno. Sussulti da entrambe le parti, la Roma in situazione d’emergenza riesce a equilibrare con un gol di Pellegrini l’iniziale vantaggio degli emiliani siglato da Bernardeschi.