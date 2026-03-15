Negli ultimi anni la figura di Vincenzo Schettini, professore di fisica e volto del progetto divulgativo La fisica che ci piace, è diventata sempre più popolare. I suoi video online, il successo editoriale e le apparizioni televisive hanno trasformato un docente in un personaggio mediatico seguito da centinaia di migliaia di persone. Ma questa crescita ha sollevato anche un dibattito: dove passa il confine tra didattica, divulgazione e autopromozione?

La risposta è del Prof. Paolo Marcacci: “Arricchire con i miei contenuti la mia attività didattica, per carità, facoltativamente per i ragazzi, va bene“, In altre parole, utilizzare video o materiali online per rendere una disciplina più accessibile può essere una strategia efficace.

Il punto critico sarebbe piuttosto l’equilibrio tra i diversi ruoli. “Partire dal proprio ruolo per arricchirlo perché in altri ambiti ti dà qualcosa in più è un conto. Fare del proprio ruolo un trampolino di lancio per addirittura obbligare gli altri a seguire l’altro tuo ambito professionale e farlo diventare predominante… Secondo me è stata oltrepassata la linea di confine. Io a Sanremo mi sono ritrovato uno dal quale mi aspettavo che illustrasse determinati esperimenti di fisica… e invece si è presentato a catechizzare, a fare una specie di sermone”.

Il riferimento è a un discorso rivolto ai giovani e al rapporto con i social network. Un tema che alcuni hanno trovato paradossale, considerando che proprio la popolarità online ha contribuito al successo del professore. “È come se invitassero me e andassi a dire: distoglieteli dall’ascolto delle radio sportive, evitate che stiano sempre sui siti di calcio“, spiega Marcacci.

La chiosa finale del Prof riporta l’attività didattica alla sua natura più concreta: “La scuola vera è quella che si fa giorno dopo giorno nelle classi, con le sue complessità, nei rapporti con i colleghi, con le famiglie, con il territorio”