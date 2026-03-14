“Sarri? Lotito e la Lazio si sono messi il nemico in casa!” ▷ Camelio senza freni

La vittoria allo scadere contro il Sassuolo non basta a spegnere le polemiche in casa Lazio. Più che il risultato, a far discutere sono state le dichiarazioni di Maurizio Sarri, pronunciate prima e dopo la partita, che hanno riportato l’attenzione sui problemi strutturali e organizzativi del club. Il tutto in un campionato che, per i biancocelesti, sembra ormai senza grandi obiettivi concreti.

Il rapporto tra l’allenatore toscano e l’ambiente resta quindi piuttosto teso. A sollevare il dibattito sono soprattutto le sue considerazioni sul mercato. La partenza di Mandas, ceduto in prestito al Bournemouth, non è stata digerita dal tecnico. Secondo Sarri, la squadra avrebbe bisogno di rinforzi immediati per poter competere davvero ad alto livello e l’eventuale arrivo di un giovane prospetto, da solo, non sarebbe sufficiente a colmare le lacune dell’organico.

Lazio-Sassuolo, le parole di Sarri scuotono l’ambiente

Anche la situazione tra i pali contribuisce ad alimentare le preoccupazioni. L’assenza di Provedel è stata definita dal tecnico “grave”, mentre il giovane Motta continua a essere monitorato con attenzione. “Si allena normalmente, ma più ne parlo e più lo metto sotto pressione”, ha spiegato Sarri, cercando di proteggere il portiere dalle troppe aspettative.

Non c’è però soltanto il campo tra i temi sollevati dall’allenatore. Un altro punto critico riguarda l’Olimpico spesso semivuoto, una situazione che Sarri considera allarmante: “Non solo è brutto, ma è triste e deprimente. Bisogna fare qualcosa da parte della società”. Il tecnico ha sottolineato come l’atteggiamento della squadra cambi molto in base all’ambiente, segno che la motivazione dei giocatori è influenzata anche dal clima che circonda il club.

Sul proprio futuro, Sarri preferisce non sbilanciarsi troppo: “Non so quale sarà il mio futuro… certe valutazioni vanno fatte insieme alla società”. Il messaggio alla dirigenza è però chiaro: per tornare competitiva, la Lazio deve investire e rafforzare la rosa, cosa che finora non è avvenuta.

Enrico Camelio: “Pensasse meno a fare il ruffiano con i tifosi! La classifica…”

In diretta su Radio Radio Mattino – Sport e News, Enrico Camelio ha criticato duramente l’allenatore della Lazio: “

“Mi dissocio completamente dalle dichiarazioni di Maurizio Sarri! E’ un tecnico che non sa tenersi un cecio in bocca, pensasse a lavorare, deve fare di più! Basta con queste frasi “acchiappa-tifosi”… Ma tanto ormai è stato deciso che è Lotito il male assoluto della Lazio no?“

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