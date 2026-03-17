È disponibile su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora del nuovo progetto musicale firmato da Giancarlo Mici. L’album, intitolato Run Run – Original Motion Picture Soundtrack, è prodotto da Saint Production s.r.l. in collaborazione con M.P.M. Management Productions s.r.l..

La soundtrack del film accompagna l’omonimo film basato su un soggetto di Paolo Tipulci, Sand Moretti e Norwin Richter, con la regia degli stessi Tipulci e Moretti.

Colonna sonora: musiche originali tra generi diversi

Le musiche originali del film, composte da Giancarlo Mici, si distinguono per la loro varietà stilistica. Il progetto include brani strumentali e canzoni, registrati presso lo studio Suonomatica.

Una curiosità interessante riguarda la struttura dell’album: i titoli delle tracce non seguono l’ordine del film, ma riflettono il genere musicale o l’ispirazione artistica del compositore.

Il brano principale con Miss Emily

Il singolo “Run Run”, interpretato da Miss Emily, è stato pubblicato l’8 marzo 2026 ed è disponibile in due versioni: Original Version e Alternate Version.

Il videoclip ufficiale del pezzoè stato girato a Roma, con location suggestive come il Castello di Tor Crescenza e il Teatro Porta Portese.

La Alternate Version, invece, è inclusa in un video backstage che mostra il dietro le quinte della produzione.

Disco Run, il videoclip: uscita prevista ad aprile 2026

Tra le tracce più attese della colonna sonora c’è “Disco Run”, già disponibile in formato audio. Il videoclip ufficiale sarà pubblicato ad aprile 2026.

Il video nasce da uno shooting realizzato presso lo studio Arance Meccaniche dalla fotografa Nina Kulishova. Il progetto rappresenta un lavoro artistico completo: Giancarlo Mici ha curato sia la composizione musicale che la regia dei videoclip.

I testi delle canzoni sono firmati da Emily Rocchi e dallo stesso Mici, mentre la produzione è stata realizzata da Maria Paola Migliassi.