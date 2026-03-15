La Lazio vince con un gol di Isaksen e batte il Milan per 1 a 0. Una partita caratterizzata dal ritorno del tifo laziale allo stadio, commentata da Fusco: “Oggi è una serata di gioia per i laziali, se la meritano, si meritano di stare dentro uno stadio così bello, caldo che spinge la squadra. La miglior prestazione della stagione, darei 8 a tutti ma anche due 9. Gila è stato straordinario, ma anche Motta lo è stato. Secondo me Motta ha dimostrato quello che dicono di lui i tecnici, cioè che è uno dei migliori prospetti della sua generazione. Ha dimostrato anche molto coraggio.

Il Piano di gioco di Sarri ha funzionato perfettamente, la Lazio ha aspettato il giro palla sterile del Milan e lo ha neutralizzato. Gli applausi vanno alla squadra, all’allenatore e soprattutto ai tifosi che spero potranno vivere altre giornate così”.