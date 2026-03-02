L’Iran, Trump e le bazzecole del tifo: in arrivo uno tsunami sulla nostra economia | Giorgio Bianchi

C’è un limite alla propaganda, e c’è un limite anche alla pazienza. In un momento storico in cui il Medio Oriente brucia e le grandi potenze si muovono su uno scacchiere sempre più instabile, continuare a inseguire le dichiarazioni quotidiane di Donald Trump Donald Trump è un esercizio sterile. Non perché ciò che dice sia irrilevante in senso assoluto, ma perché scambiare la retorica per il potere reale significa non aver capito come funziona davvero l’apparato statunitense.

Le operazioni militari, le posture strategiche, gli equilibri geopolitici non si improvvisano in una settimana. Si preparano in mesi, spesso in anni, talvolta in decenni. Pensare che un singolo leader – chiunque esso sia – possa accendere o spegnere un conflitto con un post o una conferenza stampa è una semplificazione infantile. Negli Stati Uniti il complesso militare-industriale, le agenzie di sicurezza, le alleanze strutturali e gli interessi economici hanno una continuità che travalica le amministrazioni. Il Pentagono non è un ufficio stampa.

Trump non è un’eccezione al sistema: ne è un prodotto. Come ogni presidente americano, è sostenuto da grandi finanziatori e da reti di influenza consolidate. È noto il sostegno ricevuto da Miriam Adelson, vedova del magnate dei casinò Sheldon Adelson. È noto il ruolo di Jared Kushner, genero dell’ex presidente, nei rapporti con il governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu. Sono fatti, non teorie.

Le critiche interne

Ma la questione più interessante è un’altra: negli Stati Uniti il dibattito esiste, anche dentro il campo conservatore. Tucker Carlson critica apertamente le scelte interventiste. Pat Buchanan Pat Buchanan, storico riferimento dell’area paleoconservatrice e fondatore di The American Conservative, contesta da anni la linea bellicista in Medio Oriente. Charlie Kirk ha espresso pubblicamente la propria contrarietà a un’escalation contro l’Iran.

Si può condividere o meno ciò che dicono. Ma lì il confronto è visibile. È ruvido. È reale. In Europa, e in Italia in particolare, il tono è diverso: molto più uniforme, molto più allineato, molto meno disposto al dissenso. Le dichiarazioni ufficiali spesso suonano come formule di rito, mentre la realtà economica bussa con violenza. Il petrolio vola, il gas aumenta, le tensioni si scaricano sulle filiere produttive. Un barile a 77 dollari in crescita costante e un +20% sul gas non sono numeri astratti: sono inflazione, bollette, recessione potenziale.

Eppure il dibattito pubblico si perde in schermaglie ideologiche, in guerre culturali da social network, mentre attorno a noi si combattono conflitti che coinvolgono potenze nucleari. L’Iran considera la propria postura come una questione esistenziale. Israele agisce secondo una dottrina di sicurezza che percepisce come vitale. Gli Stati Uniti difendono un sistema di alleanze che ritengono strategico. Questo è il livello della partita.

Noi, invece, discutiamo come se fossimo spettatori immuni dalle conseguenze.

La debolezza italiana

La debolezza della politica italiana è evidente. Governi fragili, classi dirigenti impreparate, figure istituzionali evanescenti. Il livello medio del dibattito è crollato. Il problema non è l’appartenenza partitica: è la qualità. È la statura. È la capacità di comprendere la portata storica degli eventi. Quando le Nazioni Unite appaiono marginali, quando le cancellerie europee arrancano, quando la diplomazia sembra un’eco lontana, significa che il sistema multilaterale è in crisi profonda.

Siamo su un crinale pericoloso. Non è allarmismo: è constatazione. Le guerre tra potenze, dirette o per procura, non sono più un’ipotesi accademica. E in questo contesto la leggerezza (o peggio, il tifo) è irresponsabile.

La storia non avvisa due volte. Quando accelera, travolge. Serve lucidità. Serve una classe dirigente capace di parlare al Paese con franchezza, senza slogan. Serve un’opinione pubblica meno emotiva e più consapevole. Perché le conseguenze economiche, sociali e strategiche di ciò che sta accadendo non si fermeranno ai confini del Medio Oriente.

Continuare a ridurre tutto a una dichiarazione di Trump o a un trend su X significa non aver capito nulla della fase che stiamo attraversando. E questa volta, l’ingenuità potrebbe costarci molto cara.

Nel video l’editoriale di Giorgio bianchi