10 e lode Andrea Kimi Antonelli

Una gestione di gara degna del Professor Prost. Ho detto tutto.

Mercedes 10

Monoposto perfetta: al momento questo dobbiamo dire, aspettando di avere degli indizi dalla questione delle power unit per poi capirne di più sul rapporto di compressione. Però eventualmente avrebbe sbagliato la FIA, la banda Wolff ha sfruttato gli spiragli regolamentari.

Il tracciato di Shangai 9

Tecnicissimo, quasi avvitato su se stesso, da curva 1 in poi freni e pneumatici cantano da tenori.

Lewis Hamilton 8,5

Colpo d’occhio, colpo d’ala, colpo da maestro. Dategli modo di cavalcare la bagarre e avrà, all’istante, dieci anni in meno.

George Russell 8

Strano fine settimana, chissà quali pensieri lo attraversano. La vittoria della sprint oggi sembra preistoria.

Il duello tra ferraristi 7

Voto che è una media tra quella che è la prima fonte di spettacolarità in questo scorcio iniziale di Mondiale 2026 e il fatto che se dovessero continuare così ci sarà sempre un potenziale terzo pronto a godere. Mercedes, tra l’altro, gode già di suo.

Verstappen – Norris – Piastri – Alonso…SV

Come potremmo bocciare gente di questo calibro per la quale la stagione, di fatto, non è cominciata? Domenicali & co che ne pensano? Meglio vedere dei fenomeni a piedi o i famigerati 120 “sorpassi” di Melbourne?