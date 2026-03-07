Colpo di scena in casa Roma in vista della delicata trasferta sul campo del Genoa: c’è una clamorosa indiscrezione di mercato.

Viene da una stagione davvero importante con la maglia della Roma e Gianluca Mancini sta confermando di essere sicuramente uno dei migliori difensori in circolazione, sia a livello nazionale che europeo. Proprio per questo motivo, il nome del centrale di Pontedera classe ’96 è finito sul taccuino di una big di Serie A e adesso nella capitale temono di perderlo al termine della stagione in corso.

Secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, Christian Chivu apprezzerebbe tantissimo Mancini e l’Inter sembra orientata a fare follie pur di accontentare il suo allenatore: con De Vrij e Acerbi ormai sul piede di partenza, la dirigenza nerazzurra avrebbe pronta un’offerta da 35 milioni di euro per convincere i Friedkin a cedere il loro difensore.

Gian Piero Gasperini non vuole assolutamente salutarlo in estate, ma di fronte a cifre così importanti le cose potrebbero cambiare: attenzione, dunque, al futuro di Mancini che potrebbe clamorosamente dire addio alla Roma per trasferirsi all’Inter a partire dalla stagione 2026/2027.