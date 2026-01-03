Vannacci sfida Von Der Leyen dopo l’attacco Usa al Venezuela: “Ora non congeli gli Asset americani?”

https://youtu.be/_bNoWOLbLv0

Dopo l’attacco degli Stati Uniti di Trump al Venezuela, con il bombardamento a Caracas di oggi, il Generale Vannacci ha speso parole molto dure, facendo diverse domande a Von Der Leyen: “Stanotte, su ordine del Presidente Trump, le forze armate statunitensi hanno attaccato il Venezuela, colpendolo in alcuni punti nevralgici. Ora io mi aspetto che la signora von der Leyen congeli gli assetti finanziari statunitensi in Europa e che soprattutto ci indebitiamo per altri 90 miliardi di debito comune per dare armi a Caracas.

E poi mi aspetto che Starmer, Merz e Macron si riuniscano in un gruppo di volenterosi per offrire le truppe a Maduro. Poi mi aspetto qualche giurista che ci faccia qualche disquisizione sul diritto internazionale. E chi mi dice che sono puerile e che è una questione di distanze, ricordo che la Guadalupe, che è Francia, è molto più vicina a Caracas di quanto Parigi non lo sia a Kiev. E ricordo anche che San Martin, che è Olanda, è molto più vicino a Los Roques di quanto Amsterdam non lo sia al Donbass. Benvenuti nel mondo reale e addio al mondo delle percezioni”.