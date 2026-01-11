L’attesa è finita: manca pochissimo agli Australian Open e l’ultima novità ridisegna le gerarchie in vista di Melbourne.

Sinner contro Alcaraz, ci risiamo. Il prossimo 18 gennaio i primi due giocatori al mondo si ritroveranno uno di fronte all’altro nel primo torneo del Grande Slam di quest’anno: gli Australian Open. L’azzurro ha un feeling particolare con questa competizione e ha stravinto le ultime due esizioni, mentre lo spagnolo è alla ricerca della sua prima affermazione proprio a Melbourne.

Djokovic proverà a rovinargli la festa, ma sarà durissima: il campionissimo serbo potrebbe non reggere un torneo così lungo, che si gioca al meglio dei 5 set. La condizione fisica, lo sappiamo, non è paragonabile a quella di Sinner e Alcaraz e questo potrebbe essere alla fine decisivo.

Quote Australian Open: ecco chi è il grande favorito

Secondo i bookmaker, il grande favorito è ancora una volta Jannik Sinner. Osservando le quote sul vincente dell’Australian Open 2026 di Eurobet, la vittoria del campione di San Candido è proposta a 1.80, mentre quella di Alcaraz è data a 2.75.

Terzo incomodo Novak Djokovic, recordman vittorie del torneo con 10 successi e bancato a 13.00. Seguono Alexander Zverev (18.00), Daniil Medvedev (26.00), Felix Auger Aliassime (33.00) e Taylor Fritz, proposto a 41.00.

Sinner, dunque, davanti a tutti: sarà davvero così o alla fine Melbourne regalerà l’ennesima grande sorpresa agli appassionati di tennis?