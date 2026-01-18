Vince in trasferta la Roma e si gode da subito il suo nuovo centravanti: Malen gioca titolare e segna subito, stimolando i sogni Champions dei tifosi giallorossi. La partita termina 0 – 2, la squadra di Gasperini si riprende il quarto posto. Il commento post partita è di Luigi Ferrajolo: “Mi ero permesso di considerare questa partita più importante di quella di Coppa Italia, avevamo dimenticato cosa significasse avere un centravanti. Questa capacità di Male è stata dilatata da Dybala che gioca una delle partite migliori da quando è a Roma. Nel secondo tempo se si esclude l’ultimo quarto d’ora ha sofferto troppo.

Il Torino è una buona squadra ma andava rimesso al suo posto. La Roma ha una superiorità di organico netta e si è rilanciata per la Champions grazie al sorpasso alla Juventus. Vorrei che si ritrovasse una prestazione di questo tipo anche in Europa”