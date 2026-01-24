Fantacalcio, facciamo in diretta l’asta di riparazione: “Malen? Non pagatelo più di così”

L’asta di riparazione è il momento che può cambiare davvero una stagione di Fantacalcio. Crediti limitati, margine d’errore minimo e una lunga lista di nomi pesanti che oggi valgono molto meno (o molto più) di quanto si pensasse a inizio anno.

Al centro ci sono giocatori come Malen, Ratkov e Taylor, profili che tra arrivi dal mercato, nuove gerarchie, minutaggio stabile e contesto tattico favorevole hanno assunto un peso decisamente importante. Stesso discorso per difensori come Diego Carlos e Kolasinac, e per portieri come Audero e Paleari, diventati riferimenti affidabili in ottica voto e modificatore.

L’asta di riparazione non è il posto giusto per inseguire l’hype: è il terreno di chi paga il giusto, individua titolarità consolidate e sfrutta nomi sottovalutati che possono incidere da subito. Ogni credito speso male pesa il doppio, ogni scelta lucida può spostare una stagione.

Chi arriva preparato all’asta fa la differenza. Chi si lascia guidare solo dal nome, no. Vuoi evitare di perdere? Segui allora i consigli per l’asta dati in diretta da Marcello Baldi e Francesco Stati!