Rabiot segna, Modric amministra, Leao fa un assist prima di sparire.

Per tutti gli altri ordinaria amministrazione, al ribasso. Tanto basta al Milan per portare via i tre punti da Verona riportandosi al secondo posto insieme al Napoli. La squadra di Allegri ha due giocatori capaci di fare la differenza in questa Serie A, due trascinatori, con un tasso tecnico superiore e una voglia di vincere che traspare in ogni presenza.

Il Milan si mette a 8 punti dalla quinta, allontana i fantasmi di una lotta per un posto in Champions (ormai certo) e si dovrà già concentrare per rinforzare una squadra che chiaramente non può reggere tre competizioni. Nota opaca l’ennesima prestazione evanescente di Pulisic, che dopo l’infortunio non è mai veramente tornato.

Per fortuna del Milan c’è Rabiot, che in una partita brutta e sporca, alla Allegri, riesce a fare quella gicoata che decide la partita e farla finire 0-1. Il Verona si condanna alla Serie B, l’atteggiamento è stato apprezzabile, ma la qualità è troppo bassa per restare nella massima serie.