Aggiornamenti importantissimi nella classifica mondiale di tennis: l’infortunio rischia di stravolgere tutto.

Si è ritirato dal torneo di Barcellona a causa di un problema al polso destro, ma l’infortunio occorso a Carlos Alcaraz rischia di essere più grave del previsto e di tenerlo fermo ai box a lungo. A far scattare l’allarme è lo stesso campione di Murcia in queste ore: “L’infortunio è più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future”.

Ma quanto durerà lo stop dell’attuale numero 2 del ranking Atp? In Spagna le previsioni non sono per nulla incoraggianti: secondo quanto evidenziato da ‘Sport.es’ e da ‘As’, Alcaraz potrebbe addirittura rinunciare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros. Un doppio forfait che complicherebbe la sua posizione nella classifica mondiale, dove proprio di recente si è concretizzato il sorpasso da parte di Jannik Sinner dopo i tre trionfi di fila a Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni ma ora tutta la Spagna trema per le condizioni fisiche del suo idolo.