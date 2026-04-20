Momenti di grande paura nella AFC Champions League durante la sfida tra Al Ahli e Johor, dove un episodio drammatico ha scosso giocatori, staff e tifosi presenti. Il protagonista, suo malgrado, è stato l’attaccante brasiliano Jairo da Silva, rimasto vittima di un violentissimo scontro di gioco che ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

L’azione si è sviluppata nel corso di una fase concitata, con un pallone vagante finito nella disponibilità del difensore saudita Ali Majrashi. Quest’ultimo ha tentato una rovesciata per allontanare il pericolo, senza però accorgersi dell’arrivo alle sue spalle dello stesso Jairo, pronto a colpire di testa. Il risultato è stato un impatto violentissimo. La tibia del difensore ha centrato in pieno il volto dell’attaccante, che si è accasciato immediatamente al suolo.

La gravità della situazione è apparsa evidente fin da subito. I compagni del Johor, inizialmente intenti a protestare con l’arbitro, hanno rapidamente compreso la serietà dell’infortunio quando Jairo ha perso conoscenza sul terreno di gioco. Attimi di puro panico hanno attraversato lo stadio, mentre lo staff medico interveniva con urgenza per evitare conseguenze ancora più gravi, tra cui il rischio di soffocamento.

La tensione è salita ulteriormente quando uno dei calciatori malesi, nel tentativo di accelerare i soccorsi, si è diretto di corsa verso la barella, arrivando persino a spingere un operatore sanitario. Scene caotiche che testimoniano quanto fosse elevata la preoccupazione in campo.

Nel frattempo, l’arbitro ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di Majrashi, espellendolo per il fallo. Il difensore, resosi conto dell’accaduto, è apparso visibilmente sconvolto, scoppiando in lacrime per la paura e il senso di colpa.

Dopo alcuni minuti interminabili, Jairo ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato fuori dal campo in barella, con il supporto dell’ossigeno e il volto coperto. Nonostante l’episodio, la partita è poi ripresa.