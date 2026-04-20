Pessime notizie in casa Roma il giorno dopo il pari interno contro l’Atalanta: le ultimissime da Trigoria.
Niente da fare per la Roma, che pareggia in casa (1-1) contro l’Atalanta nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A e fallisce l’occasione di agguantare almeno momentaneamente la Juventus al quarto posto in classifica. Questa stasera i bianconeri potrebbero scappare a + 5 sui giallorossi in caso di vittoria interna contro il Bologna di Italiano.
C’è da registrare una pessima notizia per Gian Piero Gasperini in vista delle ultime cinque giornate di campionato. Devyne Rensch, infatti, si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al flessore.
Il laterale olandese classe 2003 – secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – rischia di aver terminato anzitempo la stagione, ma se ne saprà di più nelle prossime ore quando l’ex Ajax si sottoporrà agli accertamenti del caso. Un problema importante per Gasperini che, dunque, potrebbe rinunciare all’esterno originario di Lelystad in un momento cruciale della stagione come questo in corso.