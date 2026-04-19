La Juventus domina, il Bologna non reagisce, Spalletti mette margine sul quinto posto: è la domenica perfetta per i bianconeri. La distanza dal secondo posto è di tre punti. Se si dovesse giudicare solo quanto visto in quest’ultima giornata, si potrebbe addirittura indicare la Juventus come favorita per il secondo posto. Esercizio futile ma significativo per giudicare le squadre che si giocano i posti dietro l’Inter. La partita di stasera ha espresso un verdetto chiaro, dopo un minuto e mezzo David sistema la partita, trova il gol e apre la strada a un match a senso unico.

La Juventus arrivata a questa partita con la consapevolezza di avere la possibilità di allungare su Roma e Como, lo ha fatto senza doversi preoccupare dell’assenza di Yildiz, subentrato nel secondo tempo. Conceicao ha brillato, la gioia del gol gli è stata negata solo dal fuorigioco che ha reso vana la rete. Raddoppio che è arrivato a inizio secondo tempo con la capocciata di Thuram su ottimo cross di McKennie (sempre tra i migliori quando la sua squadra vince). Bologna non pervenuto, troppo forte ancora la delusione per la pessima figura europea. Da segnalare solo un palo colpito da Rowe a porta vuota.