Un grave incidente ha scosso il mondo dei rally internazionali. Durante una prova del Sudamericano Rally, una Volkswagen Polo GTI R5 è uscita di strada a forte velocità, ribaltandosi più volte e finendo tra gli spettatori posizionati lungo il tracciato.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è verificato nel corso della decima prova speciale nei pressi di Córdoba. Alla guida dell’auto c’era il pilota paraguaiano Didier Arias, che avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver colpito una roccia a bordo carreggiata. L’impatto ha provocato una serie di violenti ribaltamenti, culminati con la vettura che ha invaso una zona occupata dal pubblico.

Immediatamente dopo l’incidente, è stato attivato un comitato di crisi che ha coinvolto gli organizzatori della competizione, le autorità locali, l’Automobile Club Argentino, Codasur, il governo provinciale e i servizi sanitari. La tappa è stata prontamente neutralizzata per permettere l’intervento dei soccorsi.

Il bilancio è drammatico. Tre persone sono rimaste coinvolte: una ragazza e due adulti. Tra questi, le condizioni più gravi erano quelle di un uomo di 25 anni, che aveva riportato numerosi traumi. Nonostante il rapido trasferimento in ospedale e i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo. Una donna di circa 40 anni ha subito ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita, così come la ragazza coinvolta.

La tragedia ha avuto un impatto immediato sull’evento sportivo. Gli organizzatori hanno infatti deciso di annullare definitivamente la gara, esprimendo profondo cordoglio per la vittima e vicinanza alla famiglia. Nel comunicato ufficiale è stato sottolineato come tutti i protocolli di sicurezza siano stati attivati tempestivamente e come sia stata avviata una collaborazione completa con le autorità competenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.