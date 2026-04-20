Caso Ucraina: in un contesto internazionale sempre più segnato da tensioni geopolitiche e trasformazioni economiche, si diffonde una lettura critica che mette in discussione il ruolo delle istituzioni europee e dei governi nazionali.

In diretta Nicolai Lilin e Giorgio Bianchi pongono al centro del dibattito l’idea che le dinamiche politiche e strategiche dell’Europa siano profondamente influenzate da interessi finanziari sovranazionali, capaci di orientare decisioni, alleanze e narrazioni pubbliche.

Potere, élite e decisioni politiche

Secondo questa interpretazione, diversi leader europei e governi nazionali sarebbero espressione di un sistema legato alla finanza globale. Anche l’Italia viene inserita in questo quadro, tra continuità con ambienti bancari e allineamenti geopolitici. In questo contesto, il ruolo delle lobby a Bruxelles viene indicato come centrale nei processi decisionali, mentre alcune scelte industriali e strategiche – come quelle nel settore della difesa – vengono lette come il risultato di equilibri tra grandi potenze e interessi economici.

La guerra in Ucraina tra geopolitica ed economia

Il conflitto in Ucraina viene interpretato come parte di un disegno più ampio, in cui la dimensione militare si intreccia con quella economica. La guerra, in questa visione, non rappresenterebbe solo uno scontro tra Stati, ma anche uno strumento che consente di giustificare l’aumento della spesa militare e il trasferimento di risorse pubbliche verso specifici settori industriali. Questo approccio richiama dinamiche già osservate nella storia, suggerendo una riflessione sul rapporto tra informazione, consenso e potere.