Roma, senti Pruzzo ▷ “Con lui si potrebbe sognare in grande. Su Malen e gli scarti inglesi…”

La Roma continua a lavorare attivamente sul mercato. Dopo gli arrivi di Malen e Robinio Vaz, la dirigenza giallorossa prosegue senza sosta la caccia all’ala sinistra richiesta da Gian Piero Gasperini per completare il reparto offensivo. Tramontato, almeno per il momento, il sogno Zirkzee, il direttore sportivo Massara è al lavoro per individuare il profilo ideale capace di alzare ulteriormente il livello dell’attacco.

Le strategie del club, però, non si limitano al fronte offensivo. La Roma sta valutando rinforzi anche in altri reparti, con particolare attenzione alla corsia di sinistra. In queste ore sono in corso contatti con il Liverpool per provare a interrompere anticipatamente il prestito di Tsimikas, mentre nei giorni scorsi i giallorossi hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Fortini, esterno italiano classe 2006 con contratto in scadenza nel 2027.

Attenzione anche alla difesa. L’infortunio di Mario Hermoso, costretto ai box per circa tre settimane, ha riacceso le riflessioni della dirigenza, che sta valutando un possibile affondo per Radu Dragusin del Tottenham: un nome che da tempo figura sul taccuino di Massara.

Insomma, dopo aver già investito circa 50 milioni di euro senza effettuare cessioni, la Roma non sembra intenzionata a fermarsi e punta a rafforzare ulteriormente l’organico.

Pruzzo: “Roma, proverei a prendere Lookman in prestito. Così…”

Intanto, una suggestione accende la fantasia dei tifosi. A lanciarla è stato Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport & News: “La Roma dovrebbe prendere Lookman. Magari in prestito: la sua avventura con l’Atalanta sembra arrivata ai titoli di coda. Con un acquisto del genere si potrebbe iniziare a sognare davvero. Non c’è nulla di concreto, ma sarebbe il colpo giusto per chiudere il cerchio e divertirsi da qui alla fine del campionato“.