Union Saint-Gilloise-Atalanta chiude il girone unico di Champions League prima della fase degli spareggi. A Bruxelles la squadra di Palladino cerca continuità e solidità, ma trova una gara complessa, fatta di errori tecnici e difficoltà nella gestione dei momenti. L’Atalanta cresce col passare dei minuti, senza però riuscire a ribaltare l’inerzia di una partita decisa nella ripresa.

Avvio da brividi, poi crescita graduale

L’inizio è complicato e rischia di diventare subito compromesso. Hien sbaglia il retropassaggio, si fa saltare da Florucz, ma si riscatta con un intervento decisivo sulla linea di porta che evita il vantaggio belga. L’Union Saint-Gilloise continua a spingere, approfittando di altre leggerezze difensive tra Hien e Kossounou, andando ancora vicino al gol. L’Atalanta fatica nella gestione del pallone, soprattutto con un Samardzic poco lucido, ma nel finale di primo tempo trova più coraggio: Lookman impegna Scherpen dalla distanza e i nerazzurri chiudono i primi 45 minuti in crescita.

Ripresa bloccata e gara di dettagli

Nel secondo tempo il ritmo resta alto ma le occasioni scarseggiano. L’Union prova spesso la soluzione dalla distanza, controllata senza problemi da Sportiello, mentre l’Atalanta si affida a fiammate sporadiche. Scamacca viene murato in area dopo una buona combinazione con De Ketelaere, ma manca continuità nella manovra. La partita resta in equilibrio, giocata più sull’intensità e sull’attenzione ai dettagli che sulla qualità delle giocate.

Il gol dell’Union e il rimpianto finale

L’episodio decisivo arriva al 70’: su calcio piazzato, la difesa atalantina perde Khalaili sul secondo palo e il suo destro incrociato porta in vantaggio l’Union Saint-Gilloise. L’Atalanta non riesce a reagire con convinzione, complice l’ottima organizzazione dei belgi. Nel recupero arriva l’occasione per il pareggio: De Ketelaere va sul fondo e mette in mezzo, ma Sulemana spreca clamorosamente il tap-in sul secondo palo. La sconfitta chiude la fase a gironi con l’Atalanta al 15° posto: ai playoff, da testa di serie, affronterà una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.



