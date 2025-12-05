Torna la Serie A protagonista con la 14ª giornata, un turno che si preannuncia ricco di spunti per gli appassionati di pronostici. Tra scontri diretti, squadre in cerca di riscatto e incroci che possono pesare sulla classifica, il weekend promette intensità e storie tutte da seguire, in un campionato che continua a regalare equilibrio e colpi di scena.

Ad aprire la 14ª giornata di Serie A sarà il match in programma sabato 6 dicembre al Mapei Stadium. Il Sassuolo, alle 15, ospita una Fiorentina sempre più in difficoltà: i viola continuano a inseguire una chiara identità di gioco e, soprattutto, la prima vittoria stagionale in campionato.

Alle 18 spazio al primo grande big match della giornata: Inter–Como. I nerazzurri si presentano alla sfida con l’obbligo di conquistare i tre punti per non perdere terreno nella corsa scudetto. Di fronte, però, troveranno un Como sorprendente, guidato dall’entusiasmo del gruppo e dall’influenza di Fabregas, inseguito proprio dall’Inter in estate prima della scelta definitiva di puntare su Chivu.

A chiudere il sabato, alle 20.45, sarà la trasferta dell’Atalanta di Palladino sul campo del Verona. Gli scaligeri occupano l’ultimo posto in classifica e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

La domenica si apre alle 12.30 con Cremonese–Lecce, con i padroni di casa reduci dalla grande vittoria contro il Bologna. Alle 15 la Roma va a Cagliari: i giallorossi sono chiamati a reagire dopo la deludente sconfitta contro il Napoli.

Alle 18 il calendario propone un’altra partita di grande richiamo. La Lazio di Sarri, galvanizzata dall’importante successo in Coppa Italia contro il Milan, ospita il Bologna di Italiano, a sua volta reduce da una vittoria contro il Parma sempre in Coppa.

Il piatto forte della giornata arriva alle 20.45 con il grande ritorno di Luciano Spalletti allo stadio Maradona. Il Napoli, costretto a fare a meno di Lobotka, affronta la Juventus in una gara che promette emozioni forti.

La 14ª giornata si chiuderà lunedì 8 dicembre con tre incontri. Alle 15 spazio al delicatissimo scontro salvezza Pisa–Parma, una gara che potrebbe pesare molto negli equilibri della zona bassa. Alle 18 andrà in scena Udinese–Genoa. Infine, alle 20.45, riflettori puntati su Torino–Milan, con i rossoneri vogliosi di confermare il primo posto in classifica.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: