Dopo le tante polemiche arbitrali dei giorni scorsi, Lazio e Milan sono scese nuovamente in campo (stavolta all’Olimpico) per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Si preannunciava una battaglia di nervi, e così è stata. Dopo un primo tempo estremamente bloccato, nel secondo la partita si accende definitivamente. Soprattutto su impulso di un Milan intraprendente e vicino al vantaggio con Leao al 71°.

Ma la vendetta, si sa. è un piatto che va servito freddo. Ed ecco che all’80° è Zaccagni a decidere la partita, bravo a scrollarsi la marcatura di dosso sugli sviluppi di un corner e a insaccare abilmente di testa per l’1-0 finale a favore della Lazio.

Biancocelesti ai quarti di finale e gioia sugli spalti. Delusione invece in casa rossonera, per un Milan che vede sfumare già il primo obiettivo stagionale.

Lazio-Milan, Martina Santoro ‘A Botta Calda’: “Serata da Laziali veri”