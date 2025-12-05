“Gravi assenze per Conte, la Juve deve approfittarne…” ▷ L’analisi dei nostri sul big match del Maradona

Domenica sera allo stadio Maradona, il Napoli ospita la Juve del grande ex Luciano Spalletti. Un ritorno carico di emozioni per il tecnico toscano, che ha seduto sulla panchina azzurra da luglio 2021 a giugno 2023, riuscendo nell’impresa di riportare lo Scudetto nella città partenopea dopo un’attesa lunga addirittura 33 anni. La sua avventura a Napoli è stata segnata non solo dai successi sportivi, ma anche da un legame profondo con la città, i tifosi e l’ambiente, che ancora oggi lo ricordano con affetto e gratitudine.

Altro grande ex della partita è Antonio Conte, che vanta un passato bianconero sia da giocatore sia da allenatore. Il tecnico salentino ha guidato la Juventus dal 2011 al 2014, collezionando 133 panchine con una media punti impressionante di 2,26.

Per il Napoli, però, la sfida si prospetta complicata. La squadra dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave. Oltre a De Bruyne, Anguissa e Gilmour, centrocampo decimato anche dalla assenza del perno slovacco Lobotka, fermato da un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra che lo terrà lontano dal campo per almeno due settimane. La mancanza di questi interpreti costringerà Conte a rivedere le proprie strategie, puntando su alternative meno collaudate, cercando comunque di mantenere equilibrio e creatività in mezzo al campo.

Dall’altra parte, la Juventus cercherà di capitalizzare sulle difficoltà degli avversari, puntando su organizzazione difensiva e velocità negli spazi aperti.

Gravi assenze per Conte. Contro il Napoli occasione Juve?

A Radio Radio Mattino – Sport & News, i nostri opinionisti hanno dedicato ampio spazio alla sfida del Maradona tra Napoli e Juventus, analizzando le assenze e le strategie dei due allenatori.

Stefano Carina, giornalista de Il Messaggero, ha sottolineato l’importanza della mancanza di Lobotka per gli azzurri: “Conte avrà un’assenza importante. Lobotka mi sembra tornato ai livelli dello scudetto. Contro la Roma ha fatto una partita eccezionale, non lo vedevo giocare così da tanto. Non averlo contro la Juventus peserà molto. Al Napoli mancherà anche Anguissa, De Bruyne e Gilmour, vediamo cosa si inventa adesso Conte. Questo è un grande problema, una grave assenza. La Juve deve cercare di approfittarne se vuole tronare in pianta stabile tra le primissime 4/5“.

Nando Orsi, ex calciatore e opinionista, ha offerto un punto di vista tattico più dettagliato: “Penso che Conte farà una partita un po’ più accorta con ripartenze degli esterni che sono bravi. Non ha giocatori di interdizione lì in mezzo, quindi è probabile che aspetti e provi a colpire in contropiede“.