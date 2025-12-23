“Fatta per Zirkzee! Gasperini non ha più scuse. E su Raspadori…” ▷ Roma, tutte le news di Camelio

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e la Roma si sta muovendo con decisione per non farsi trovare impreparata. Da tempo è chiaro come la priorità indicata da Gian Piero Gasperini sia il rafforzamento del reparto offensivo. i numeri parlano chiaro: appena 17 gol segnati in 16 partite stagionali. Un bottino ritenuto insufficiente dal tecnico, soprattutto alla luce del rendimento al di sotto delle aspettative di Dovbyk e Ferguson. In attacco, dunque, potrebbe profilarsi una vera e propria rivoluzione.

Al termine di Juventus-Roma, Gasperini non ha usato mezzi termini nel commentare l’esclusione di Ferguson dall’undici titolare. Parole dure, legate soprattutto all’atteggiamento dell’attaccante di proprietà del Brighton: “Ferguson dall’inizio? Rifarei le stesse scelte, perché abbiamo giocatori con una qualità tecnica superiore. Ferguson non mi sta ancora convincendo del tutto, non tanto dal punto di vista tecnico. Alcuni nuovi acquisti non si sono ancora calati nello spirito della Roma, e non parlo solo di Ferguson“.

Calciomercato Roma: Zirkzee vicino, si lavora anche per Raspadori. Ma non finisce qui…

A Radio Radio Lo Sport, Enrico Camelio ha fatto il punto sulle ultime novità in casa giallorossa. Secondo quanto riportato, la Roma si sarebbe avvicinata in maniera concreta a Joshua Zirkzee, attaccante olandese del Manchester United con un passato in Serie A tra Parma e Bologna. Ma il mercato giallorosso non si fermerebbe qui. Il direttore sportivo Massara sarebbe intenzionato ad accontentare Gasperini puntando anche su Giacomo Raspadori, trasferitosi in estate dal Napoli all’Atlético Madrid, e oggetto del desiderio del tecnico piemontese anche quando era all’Atalanta.

“È fatta, Zirkzee è praticamente un nuovo giocatore della Roma. Un regalo immenso per Gasperini. Se esce un altro attaccante, potrebbe arrivare anche Raspadori e non finisce qui. Con l’olandese cambia tutto, adesso la Roma e Gasperini hanno l’obbligo di andare in Champions. Giocherà con Soulé e Raspadori dietro Zirkzee, credo sia uno degli attaccanti più forti della Serie A“.

Con Zirkzee e Raspadori, Champions obbligatoria?

I nostri opinionisti hanno analizzato come l’eventuale arrivo di Zirkzee e Raspadori potrebbe cambiare radicalmente le ambizioni della Roma. Il giudizio è unanime: con questi innesti, il salto di qualità sarebbe evidente e la qualificazione alla Champions League diventerebbe un obiettivo minimo.

Alessandro Vocalelli: “Ho sempre detto che la Roma era da 4°/5° posto, con Zirkzee le cose cambiano. Anche con Raspadori, che è un signor giocatore, fai un salto di qualità importante e diventi una squadra che ha il “dovere” di andare in Champions. Con l’olandese i giallorossi sono più forti anche del Milan che non ha le coppe. Comincia ad essere una squadra da 3° posto, dietro solo a Inter e Napoli“.

Stefano Agresti: “Zirkzee e Raspadori due acquisti di grandissimo rilievo. Il primo non ha mostrato tutto il suo potenziale, è destinato a diventare ancora più forte. Al Manchester United anche i giocatori più forti falliscono, come Hojlund. Mi aspetto lo stesso rendimento del giocatore del Napoli e che possa segnare tanto“.

Franco Melli: “Al Bologna Zirkzee fu il giocatore più affascinante e decisivo del campionato. Se così fosse, la Roma farebbe un salto di qualità enorme. L’unico rimpianto sarebbe quello di non aver avuto questi due giocatori nella prima parte di stagione, altrimenti avrebbe lottato per lo scudetto“.