Svilar 7

Più di quello che ha fatto, cosa avrebbe potuto fare di più?

Mancini 6,5

Si spende e si spande, in un reparto allestito contemplando emergenze ed esigenze.

Ziolkowski 6+

Piace per le scelte coraggiose, per il tempismo in scivolata, per la personalità. Cresce.

Rensch 6 –

A un certo punto è come se gli toccasse ricoprire troppi compiti, per troppi metri, anzi chilometri. Del resto, stasera per lui Gasperini aveva scelto una collocazione d’emergenza.

Celik 5,5

Partita che diventa via via sempre più timida.

Koné 6,5

Intensità e recupero palla, ma svanisce il suo impatto negli ultimi venti metri.

Cristante 6

Consueta partita generosa, macchiata dal posizionamento nella terra di nessuno in occasione del primo gol juventino.

Wesley 6 +

Le sue funzioni le offre con gli strappi che conosciamo. Nella seconda parte sembra più produttivo, con certi compagni.

Soulé 5 –

Qualcosina – ina – ina come contributo all’invasione del territorio avversario. Poi?

Pellegrini 5 –

Mai in partita, mai al tiro.

Dybala 5 –

Qualche piroetta, senza graffiare.

Bailey SV

Baldanzi 6,5

Gol, impatto, sacrificio e ripiegamenti.

Ferguson 6+

Da una sua conclusione nasce il gol che riapre il match, sbaglia un po’ di appoggi, offre il riferimento. Però sia ben chiaro: fino a questo momento non ha cambiato la vita nemmeno lui all’attacco della Roma e non sarebbe accaduto nemmeno se Gasperini lo avesse scelto dal primo minuto.

El Shaarawy 6

Perché non lui subito invece che Bailey, al posto di Pellegrini?

Gasperini 5,5

Formazione iniziale che sorprende tutti, ma che non offre sponde offensive alla personalità con la quale la Roma nel primo tempo mostra un calcio più evoluto rispetto alla Juventus attuale. Incomprensibile l’ingresso di Bailey, rivedibile l’utilizzo di Rensch come collocazione.