Tremano i tifosi giallorossi: il difensore francese naturalizzato ivoriano potrebbe trasferirsi in una rivale diretta della Roma.

Ci risiamo. Arrivano nuove voci sul possibile addio di Obite Evan Ndicka, senza ombra di dubbio tra i pezzi pregiati della rosa della Roma. Il difensore francese naturalizzato ivoriano classe ’99, infatti, è l’oggetto dei desideri dell’Inter in vista della prossima stagione e il presidente Marotta continua a monitorare con grandissima attenzione la situazione del calciatore.

L’Inter rischia di perdere Alessandro Bastoni, finito nel mirino del Real Madrid: il nuovo tecnico Mourinho vorrebbe portare il centrale della Nazionale italiana in Spagna e farne il perno difensivo delle Merengues. Proprio per questo motivo, l’Inter sarebbe al lavoro per non farsi trovare impreparata e avrebbe individuato proprio in Ndicka il sostituto ideale di Bastoni: il 26enne nato a Parigi è mancino proprio come l’attuale centrale nerazzurro e nel corso dell’ultima stagione ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti del ruolo.

Tremano, dunque, i tifosi nella capitale: il rischio di perdere un top come Ndicka al momento è alto e non sono escluse novità importanti già nei corso dei prossimi giorni. Come sempre, vi terremo aggiornati sull’evolversi della vicenda.