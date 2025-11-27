Grosso problema per Gian Piero Gasperini e per la sua Roma. Uno dei migliori calciatori della rosa starà fuori per tante partite.

La Roma capolista è la grande sorpresa di questa prima fase di stagione. La squadra giallorossa, che sembrava ancora acerba ed immatura per competere ad alti livelli, ha fatto finora meglio di tutti. 27 punti in campionato e leadership solitaria, almeno fino allo scontro diretto di domenica contro il Napoli.

Gian Piero Gasperini è già entrato nel cuore dei tifosi romanisti, ma soprattutto ha avuto la capacità di imporsi a livello mentale sui suoi calciatori. La sua Roma non godrà della rosa più forte e più completa della Serie A, ma ad oggi sta dando risposte molto importanti. In particolare la vittoria in trasferta sul campo della Cremonese ha legittimato il primo posto, vista la prova generale di grande livello.

Il Gasp ha sempre ammesso di affidarsi ad uno zoccolo duro della rosa a propria disposizione, affidandosi ad un nucleo non numerosissimo di calciatori. Tra questi è entrato in punta di piedi uno degli acquisti estivi più onerosi ma, fino a qualche settimana fa, ancora non troppo integrati. Vale a dire il marocchino Neil El Aynaoui.

Roma, spunta la grana El Aynaoui: Gasperini lo perde per un mese

Vittima di scetticismo per i 23 milioni di euro spesi in estate (molti tifosi gli avrebbero preferito Richard Rios), El Aynaoui con impegno e sacrificio sta diventando un elemento importantissimo per la Roma. Gasperini lo considera l’ideale ‘dodicesimo uomo‘, ovvero il primo cambio per il centrocampo. Come accaduto a Cremona, quando nella ripresa ha sostituito il traballante Ziolkowski dando più equilibrio alla squadra.

Inoltre in Europa League, nelle quattro gare finora giocate dalla Roma, El Aynaoui è sempre partito titolare, segno della fiducia del Gasp e dell’ambiente nei suoi confronti. Molto probabilmente sarà ancora in campo dal 1′ minuto anche domani, quando i giallorossi ospiteranno i danesi del Midtyjlland.

Il problema è che il numero 8 della Roma sarà costretto ad uno stop di circa un mese. Non per infortuni, ma per la sicura presenza in Coppa d’Africa, con la maglia del Marocco. Infatti El Aynaoui, nonostante la nascita in Francia, ha scelto di accettare la convocazione dei nordafricani, che ospiteranno la competizione dal 21 dicembre al 18 gennaio prossimi.

Ciò significa che la Roma, qualora il Marocco arrivasse fino in fondo, rischia di non avere il proprio centrocampista a disposizione per almeno 8 gare, con la possibilità di perderlo già prima di Roma-Como del 15 dicembre. Un vero dramma per la rosa di Gasperini, che potrebbe ricorrere al mercato invernale per rimpolpare un reparto inevitabilmente più scarno.