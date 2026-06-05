Svolta definitiva per quel che riguarda il futuro del tecnico leccese che negli ultimi due anni ha guidato il Napoli.

Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2027, Antonio Conte ha deciso di chiudere anzitempo la sua avventura al Napoli. Il tecnico leccese, infatti, ha annunciato la fine del suo lavoro in azzurro attraverso un messaggio pubblicato in queste ore sulla sua pagina Instagram: “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione, semplicemente grazie di cuore Napoli”.

Conte, che ha firmato la risoluzione del contratto con il club caro a De Laurentiis, ha vinto uno scudetto e una Supercoppa Italiana con il Napoli in 24 mesi. Il bilancio finale è di 52 vittorie, 22 pareggi e 17 sconfitte. Resta da capire cosa farà adesso l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, che è anche tra i candidati per allenare proprio gli azzurri dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali.

Al suo posto, invece, quasi sicuramente ci sarà Max Allegri che ha accettato la proposta di De Laurentiis e nelle prossime ore potrebbe firmare un contratto di due anni proprio con il Napoli: un valzer di panchine davvero inaspettato, almeno fino a qualche mese fa.