Colpo di scena in casa giallorossa in vista della prossima stagione: le ultime sul difensore francese naturalizzato ivoriano.

Dopo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Roma ha come priorità assoluta quella di rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini in vista del nuovo anno. Molto, però, dipenderà anche dai movimenti in uscita e dalla eventuale cessione di alcuni pezzi pregiati.

Come, ad esempio, Obite Evan Ndicka che vanta tantissimi estimatori in giro per l’Italia e non solo. Il difensore francese naturalizzato ivoriano classe ’99 – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – sarebbe finito nel mirino dell’Inter che potrebbe salutare definitivamente Yann Bisseck, ormai diretto verso il Bayern Monaco.

I rapporto tra Inter e Roma sono molto buoni senza dimenticare che la società giallorossa sarà costretta a fare plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario: proprio per questo motivo, alla fine il sacrificato potrebbe essere proprio Ndicka, individuato dall’Inter come il rinforzo ideale in caso di addio a Bisseck. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.