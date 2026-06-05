Aggiornamenti importantissimi in casa giallorossa: si chiude definitivamente la sua avventura nella capitale.

La dirigenza della Roma è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno, ma anche per cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani di Gian Piero Gasperini. Quella estiva sarà sicuramente una finestra di calciomercato particolarmente calda e i giallorossi puntano ad essere protagonisti.

Il primo a fare le valigie sarà Buba Sangaré, laterale spagnolo classe 2007: la sua esperienza in prestito all’Elche è stata positiva e – secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – ora il club di Liga avrebbe deciso di esercitare il diritto di riscatto per 4,5 milioni di euro.

Una plusvalenza importante e inaspettata, che fa sorridere i vertici societari della Roma in vista della chiusura del settlement agreement con l’Uefa. Di sicuro, non sarà l’unica uscita in casa giallorossa: sul piede di partenza ci sarebbe anche Ziolkowski (destinazione Nottingham Forrest) e non si esclude la partenza di un pezzo pregiato, tra Svilar, Ndicka, Koné e Soulé. Vanno, infine, risolte le questioni relative agli eventuali rinnovi di Pellegrini e Dybala. Un lavoro, dunque, enorme da risolvere nel più breve tempo possibile.