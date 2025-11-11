“Mettiamoci d’accordo: la Roma è forte o mediocre?” ▷ Ferrajolo commenta il lavoro di Gasperini

La Roma vola in Serie A. Con la vittoria contro l’Udinese (2-0, a segno Pellegrini e Celik), gli uomini di Gasperini si posizionano al primo posto con 24 punti in 11 partite, a pari merito con l’Inter. Numeri da grande, anzi da capolista, che riaccendono l’entusiasmo dei tifosi romanisti e fanno sognare una stagione da protagonisti.

I numeri difensivi parlano chiaro: appena 5 gol subiti in 11 partite. Nessuno in Italia ha fatto meglio, e in Europa soltanto l’Arsenal può vantare una solidità simile. Una retroguardia granitica, guidata da Svilar e da un reparto che sembra muoversi come un solo uomo.

La trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Se nelle prime giornate si intravedevano ancora alcune tracce della Roma “di Ranieri” — prudente, compatta, attenta a non scoprirsi — oggi emerge con forza l’identità gasperiniana: intensità, verticalità e aggressività. L’azione che porta al raddoppio contro l’Udinese ne è la sintesi perfetta: fraseggio rapido, coinvolgimento di più uomini, sovrapposizione di Mancini e conclusione vincente di Celik. Un gol costruito, non trovato.

Ferrajolo: “La Roma con un vero attaccante ci farebbe sognare…”

A Radio Radio Lo Sport, il ‘Presidente’ Luigi Ferrajolo ha elogiato il grande lavoro di Gasperini: “Il lavoro di Gasperini è evidente. La Roma di Ranieri era attendista, compatta dietro, prendeva pochi gol e poi cercava di vincere. Questa è aggressiva, ti viene a prendere dal collo fin dal portiere avversario, non ti lascia giocare, accetta la sfida individuale. Se avesse qualche attaccante in avanti, riuscirebbe a strabiliarci“.

Melli: “Gasperini è geniale, sta facendo un miracolo”

Della stessa opinione è Franco Melli, che tesse le lodi del tecnico piemontese, di cui sottolinea i progressi soprattutto considerando i mezzi a disposizione: “Gasperini troverà un posto di primissimo piano nella storia degli allenatori della Roma. Ce ne sono stati di vincenti, come Liedholm e Capello, ma è intervenuto in tante cose come mai nessuno aveva fatto in passato. La prima è il recupero di giocatori spariti, con alcuni ha fatto un miracolo. Pellegrini veniva raccontato come uno non più idoneo a giocare per una squadra importante professionista. La Roma è la squadra meglio allenata in Serie A. Corrono tutta la partita, levano il fiato agli avversari. Ranieri era un bravo allenatore con i satelliti, Gasperini è geniale, sta facendo miracoli con giocatori così“.

Ferrajolo: “Per favore, non paragonare Gasperini a Liedholm. Lui era un maestro, ha vinto uno scudetto. Aveva grandi giocatori ma li faceva giocare molto bene. Questa squadra è forte o mediocre? Mettiamoci d’accordo…“.

Al di là delle opinioni e delle polemiche, resta un dato inconfutabile: la Roma di Gasperini è in vetta al campionato non per caso. Dietro quel primato ci sono idee, lavoro, intensità e un’identità tattica ormai riconoscibile. È una Roma costruita giorno dopo giorno, con la forza del gruppo e con la convinzione di chi sa di potersela giocare con chiunque.