Roma-Udinese, Ferrajolo “A Botta Calda” : “Non guardiamo la classifica: rischiamo le vertigini”

La Roma sfrutta lo scivolone del Napoli a Bologna e all’Olimpico rimette la freccia: 2-0 all’Udinese e primato riconquistato. Partita saldamente in mano ai giallorossi, che alzano i giri fin dalle prime battute e costruiscono con pazienza contro un avversario basso e compatto.

Lo snodo arriva al 42’: Collu concede rigore dopo richiamo VAR per il tocco di mano di Kamara, che liscia il cross di Mancini col piede e colpisce il pallone con il braccio. Dal dischetto Pellegrini è freddo e sblocca, poco dopo l’uscita forzata di Dovbyk per un problema all’anca. In precedenza, il palo aveva già detto di no a Cristante, fotografia di un primo tempo in cui la Roma ha legittimato il vantaggio.

Nella ripresa l’inerzia non cambia: gestione pulita, linee corte e ritmo controllato. A blindare il risultato ci pensa Çelik, che chiude un triangolo nello stretto con Mancini e fulmina in area per il 2-0. L’Udinese si affaccia con un legno di Atta, ma è troppo poco per riaprire una sfida che la Roma interpreta con maturità e concentrazione fino al triplice fischio. Tre punti pesanti, vetta ripresa e segnali di solidità: non solo risultato, ma autorità.