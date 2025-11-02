Gli scaffali dei supermercati all’estero sono pieni di prodotti che imitano le nostre eccellenze agroalimentari. Un fenomeno in continua espansione, che mina in maniera importante il vero “Made in Italy”. Dietro a nomi simili a quelli dei nostri più famosi prodotti si nascondono imitazioni che nulla hanno a che fare con il nostro Paese. Un fenomeno economico ma anche linguistico, come ci ricordano Massimo Persotti e Maria Teresa Zanola, linguista e Accademica della Crusca.

La Professoressa Zanola spiega il significato di Italian sounding: “L’Italian sounding designa i falsi prodotti italiani o pseudo italiani, o addirittura prodotti che ricordano l’italiano ma non hanno nulla a che fare con l’Italia. SI fa uso della reputazione dell’Italia per quel che riguarda il mondo del cibo, per pubblicizzare prodotti. Questo crea danno al fatturato italiano e danneggia tanto la nostra immagine“