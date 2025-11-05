Roma, 4 novembre. Il sole splende tra i vicoli del centro di Roma. Il cielo è terso e la temperatura è piacevole. Solo il vento, sussurrando leggero sul viso, ricorda che l’autunno è arrivato. Una giornata ideale per concedersi una piacevole passeggiata in centro. Il privilegio di vivere nella Capitale. Subito dietro al Pantheon sorge Piazza Minerva, un luogo raccolto che si distingue per essere un’oasi lontana dal caos e dai flussi turistici. In questo scorcio nasce il Da Vittorio Café, la nuova avventura firmata dalla famiglia Cerea, ospitata all’interno dell’Orient Express La Minerva, l’hotel che segna il ritorno del mito ferroviario nel mondo dell’hôtellerie di lusso.

Nel cuore della Città Eterna, Da Vittorio Cafè trova casa in uno degli hotel più affascinanti e prestigiosi della Capitale. Il progetto, realizzato in collaborazione con Arsenale Group, celebra le eccellenze italiane con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e di alta qualità.

L’inaugurazione e l’offerta

Salire su un treno e interpretare un viaggio solo andata che parte da Bergamo e arriva a Roma, e che profuma di Parigi. Gli interni sono raffinati, eleganti e curati nei minimi dettagli: marmi e legni pregiati scuri si fondono con uno stile raffinato che è la firma di tutti gli store Da Vittorio. Delicatezza ed eleganza, un piccolo gioiello dal fascino caldo e accogliente.



Al suo interno è possibile acquistare regali gourmet firmati dalla famiglia Cerea: dai lievitati stagionali come panettoni, colombe o la celebre Gioconda, fino ai kit per preparare gli iconici paccheri alla Vittorio.



Il bancone propone un’ampia gamma di prodotti dolci e salati: dolci mignon, torte monoporzioni, i celebri “carati di Vittorio” e il gelato mantecato, ma anche sfiziosi toast e tramezzini. La vera protagonista è la caffetteria: le sfoglie sorprendono per la loro scioglievolezza, il caffè e il servizio sono impeccabili. Una bomboniera nel cuore di Roma per una pausa veloce o per concedersi un momento di tranquillità.

L’anima dei Cerea arriva a Roma

Da Vittorio Cafè porta nella capitale il caratteristico modo di intendere e vivere l’ospitalità della famiglia Cerea: raffinata, elegante e profondamente golosa. Ne è stato esempio il taglio del nastro, momento di gioia condivisa da tutta la Famiglia.



È Rossella Cerea, responsabile dell’accoglienza nello storico ristorante, a fare gli onori di casa e ad accoglie gli ospiti già dal mattino, con la energia e con il suo sorriso inconfondibile, condito da quella genuinità che trasforma ogni visita in un momento speciale. È lei a trasmettere il calore di casa Cerea, a curare ogni dettaglio con disarmante naturalezza e attenzione, mantenendo viva la filosofia che da sempre accompagna il nome Da Vittorio: far sentire ogni ospite unico.



Accanto a Rossella anche il fratello Chicco (executive chef del ristorante) e la signora Bruna, la mamma. Una presenza che testimonia come, nonostante la grandezza del gruppo, il cuore sia l’ingrediente che resta sempre al centro di tutto.

Cosa ci insegna la famiglia Cerea?

Da Vittorio è una vera e propria istituzione. Quasi un brand ormai più che un nome, che rappresenta oggi una delle realtà italiane più importanti nel panorama internazionale – per fatturato, prestigio e riconoscibilità. Ma quello che ci insegnano momenti come oggi è che resta prima di tutto, una storia di famiglia. Una storia in cui ognuno di noi si sente accolto e a proprio agio, finanche a sentendosi protagonista.



Forse è proprio questa la magia della famiglia Cerea: rendere i luoghi in cui scelgono di accoglierci dei posti confortevoli. Luoghi che mettono sempre tutti d’accordo, perché in grado di fondere ospiti e padroni di casa gli uni con gli altri attraverso la felicità della condivisione del gusto.

Un nuovo modo di vivere il caffè a Roma

Con questa apertura, i Cerea portano nella capitale non solo una firma di prestigio, ma anche un nuovo modo di vivere la colazione e la pausa caffè: un’esperienza racchiusa nel fascino intimo di una piazza che sembra sospesa nel tempo.



Il locale, a pochi Passi dal Pantheon, è pensato per accogliere gli ospiti in ogni momento della giornata: per una colazione golosa, una pausa elegante o per una merenda raffinata, o ancora per un regalo di gusto. In ogni caso, ogni momento è buono, in tutti i sensi, aspettando il ristorante.