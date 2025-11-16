“Così innescate il meccanismo di autoguarigione del vostro organismo” ▷ I consigli del dott. Bizzarri

Il corpo ha capacità di autoguarigione?

Certamente sì, ma le abbiamo dimenticate pian piano: da una parte a causa dell’assunzione di farmaci compulsiva, dall’altra anche fisiologicamente. Ma si può recuperare secondo l’oncologo Mariano Bizzarri.

“Le persone devono sapere che le capacità di guarigione spontanea dell’organismo, queste potenzialità sono veramente straordinarie, bisogna avere fiducia nella biologia e nella natura, chiaramente con un’alimentazione sana, con l’adozione di stili di vita corretti, bevendo molta acqua, con uno stile di vita il più normale possibile e l’adozione di farmaci solo quando strettamente necessari. E’ anche inutile ingozzarsi di vitamine alla qualunque, o cosiddetti antiossidanti, sono tutte cose che sinceramente non hanno nessun razionale scientifico.

E poi c’è il capitolo alimentazione: “Uno stile di vita il più aderente possibile alle esigenze fisiologiche, unito ad una sana alimentazione, è già un grande passo avanti verso il recupero di un equilibrio interiore e anche una ipoteca fondamentale per la propria salute. Questo è il primo punto.

Per i tumori vale una indicazione più generale, noi sappiamo che non da oggi e a prescindere anche dal vaccino, sono 15-20 anni che stiamo assistendo ad una nuova epidemia di tumori tra le nuove generazioni, ne abbiamo già parlato una volta. Questo ha portato ad un incremento della frequenza di tumori dell’80% fra le nuove generazioni. Quali sono le cause? Sono tutti fattori a cui da giovani noi non eravamo esposti, è per questo che non rileviamo l’incidenza di questo, questo aumento di incidenza tra coloro a che hanno più di 50 anni”.

Nel video l’intervento completo del dott. Mariano Bizzarri.